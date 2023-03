A Pietrelcina ‘Una Luce per la Vita’, fiaccolata per i malati oncologici (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Una Luce per la Vita – fiaccolata per i malati oncologici”. E’ la grande manifestazione in programma a Pietrelcina l’ultima domenica di maggio, dalle ore 17, organizzata da ‘The Power oh Pink’, ‘Futuridea’, da tante altre associazioni territoriali con il patrocinio del Comune di Pietrelcina. ‘Regista’ dell’evento il dottore Carlo Iannace, primario della Breast Unit di Senologia dell’Ospedale Moscati di Avellino che ha, tra l’altro, la fama di coniugare professionalità e umanità in maniera determinante per le sue pazienti. Notevole è la rete assistenziale che si è creata al suo seguito, con tante attiviste e associazioni di volontariato impegnate proprio nella divulgazione, condivisione e sensibilizzazione alla prevenzione. Una rete che fino a qualche anno fa ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Unaper la Vita –per i”. E’ la grande manifestazione in programma al’ultima domenica di maggio, dalle ore 17, organizzata da ‘The Power oh Pink’, ‘Futuridea’, da tante altre associazioni territoriali con il patrocinio del Comune di. ‘Regista’ dell’evento il dottore Carlo Iannace, primario della Breast Unit di Senologia dell’Ospedale Moscati di Avellino che ha, tra l’altro, la fama di coniugare professionalità e umanità in maniera determinante per le sue pazienti. Notevole è la rete assistenziale che si è creata al suo seguito, con tante attiviste e associazioni di volontariato impegnate proprio nella divulgazione, condivisione e sensibilizzazione alla prevenzione. Una rete che fino a qualche anno fa ...

