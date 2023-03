A Padova il sindaco si ribella e registra lo stesso i figli delle coppie gay: “Devo tutelare i diritti dei bambini” (Di giovedì 23 marzo 2023) Il sindaco di Padova si ribella al Viminale, ha deciso che continuerà a registrare gli atti di nascita dei figli di coppie dello stesso stesso. Ha detto al prefetto “Devo tutelare i diritti dei bambini”. Il sindaco si ribella al Viminale Corteo per sostenere i diritti delle famiglie arcobaleno – Ph Credit gay.itTra i sindaci che hanno dichiarato di voler continuare a trascrivere i certificati di nascita dei figli nati da coppie omogenitoriali si aggiunge quello di Padova. Il primo cittadino Sergio Giordani dopo un incontro col prefetto Raffaele Grassi ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 marzo 2023) Ildisial Viminale, ha deciso che continuerà are gli atti di nascita deididello. Ha detto al prefetto “dei”. Ilsial Viminale Corteo per sostenere ifamiglie arcobaleno – Ph Credit gay.itTra i sindaci che hanno dichiarato di voler continuare a trascrivere i certificati di nascita deinati daomogenitoriali si aggiunge quello di. Il primo cittadino Sergio Giordani dopo un incontro col prefetto Raffaele Grassi ha ...

