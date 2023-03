A ottobre un bonus in bolletta contro il caro-riscaldamento. Giorgetti: confermiamo la riduzione dell’Iva sul gas (Di giovedì 23 marzo 2023) Il prossimo decreto bollette varrà circa 5 miliardi con importanti novità per i consumatori. Ne ha parlato oggi il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti durante il question time al Senato. “E’ allo studio – ha detto – una misura a partire dal primo ottobre, con l’inizio dell’anno termico, un contributo a compensazione per le spese di riscaldamento per nuclei familiari, che sarà erogato mediante bolletta elettrica”. ”Il governo consapevole del perdurare, seppur in misura attenuata, dell’emergenza legata al costo dell’energia e del gas in imminente scadenza delle precedenti misure ha allo studio un provvedimento di emergenza”, ha spiegato il ministro. Il provvedimento è destinato alle famiglie con redditi bassi (con Isee fino a 15 mila euro). Le misure allo studio ”devono tener conto delle risorse disponibili e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 marzo 2023) Il prossimo decreto bollette varrà circa 5 miliardi con importanti novità per i consumatori. Ne ha parlato oggi il ministro dell’Economia Giancarlodurante il question time al Senato. “E’ allo studio – ha detto – una misura a partire dal primo, con l’inizio dell’anno termico, un contributo a compensazione per le spese diper nuclei familiari, che sarà erogato medianteelettrica”. ”Il governo consapevole del perdurare, seppur in misura attenuata, dell’emergenza legata al costo dell’energia e del gas in imminente scadenza delle precedenti misure ha allo studio un provvedimento di emergenza”, ha spiegato il ministro. Il provvedimento è destinato alle famiglie con redditi bassi (con Isee fino a 15 mila euro). Le misure allo studio ”devono tener conto delle risorse disponibili e ...

