A Ostia la Via Crucis con i clochard del litorale: presiede il cardinal vicario (Di giovedì 23 marzo 2023) Ostia – Martedì 28 marzo, alle ore 19, si svolgerà la Via Crucis insieme alle persone senza dimora presso il centro di accoglienza straordinario promosso dalla Caritas diocesana e dalle comunità di Ostia nella parrocchia Santa Maria Regina Pacis (piazza Regina Pacis, 13). La preghiera organizzata dai volontari che operano nel centro di accoglienza insieme alle Caritas parrocchiali della prefettura 26, sarà presieduta dal cardinale Angelo De Donatis, vicario del Papa per la diocesi di Roma, e verrà animata dai volontari e dagli ospiti presenti nel centro. Il cardinale vicario si fermerà poi a cena con gli ospiti della struttura. Il rifugio di emergenza per senza dimora è attivo dal 18 gennaio scorso e resterà aperto fino al 30 aprile. La struttura, composta da tre ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 marzo 2023)– Martedì 28 marzo, alle ore 19, si svolgerà la Viainsieme alle persone senza dimora presso il centro di accoglienza straordinario promosso dalla Caritas diocesana e dalle comunità dinella parrocchia Santa Maria Regina Pacis (piazza Regina Pacis, 13). La preghiera organizzata dai volontari che operano nel centro di accoglienza insieme alle Caritas parrocchiali della prefettura 26, sarà presieduta dale Angelo De Donatis,del Papa per la diocesi di Roma, e verrà animata dai volontari e dagli ospiti presenti nel centro. Ilsi fermerà poi a cena con gli ospiti della struttura. Il rifugio di emergenza per senza dimora è attivo dal 18 gennaio scorso e resterà aperto fino al 30 aprile. La struttura, composta da tre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romatoday : La Via Crucis con i senza dimora ad #Ostia - REORNI : RT @CaritasRoma: VIA CRUCIS CON GLI AMICI SENZA DIMORA ?? Martedì 28 marzo ?? alle ore 19 ?? #Ostia, parrocchia Santa Maria Regina Pacis (pia… - CaritasItaliana : RT @CaritasRoma: VIA CRUCIS CON GLI AMICI SENZA DIMORA ?? Martedì 28 marzo ?? alle ore 19 ?? #Ostia, parrocchia Santa Maria Regina Pacis (pia… - gabrillasarti2 : RT @GHERARDIMAURO1: DR. NORCIA MOLTO BRAVO.... MANDO' SUBITO AL DIRIGENTE SCOLASTICO STELLA POLARE 102 CIRCOLO ELEMENTARE VIA MAR DEI CARA… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: DR. NORCIA MOLTO BRAVO.... MANDO' SUBITO AL DIRIGENTE SCOLASTICO STELLA POLARE 102 CIRCOLO ELEMENTARE VIA MAR DEI CARA… -