A causa della siccità l’acqua viene anche rubata (Di giovedì 23 marzo 2023) Secondo i Carabinieri forestali i furti sono in aumento, con prelievi o deviazioni abusive da fiumi e canali soprattutto al Nord Leggi su ilpost (Di giovedì 23 marzo 2023) Secondo i Carabinieri forestali i furti sono in aumento, con prelievi o deviazioni abusive da fiumi e canali soprattutto al Nord

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : #Bonelli mostra in aula i sassi presi nel fiume #Adige a causa della #siccità e la #Meloni risponde: “Non ho prosci… - myrtamerlino : Questo è l’#Adige a #Verona. Un fiume che non esiste più a causa della #siccità, a causa dei #cambiamenticlimatici.… - vaticannews_it : Il #Papa ricorda la Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria di #Russia e #Ucraina il 25 marzo dell'anno scorso:… - GigiAdinolfi : RT @giulianol: Al di là dell'avidità personale, Renzi è stato oggettivamente causa prima di una serie di mali che ci affliggono. In ordine… - LaGioiaAndrea : RT @Giorgiolaporta: #Bonelli mostra in aula i sassi presi nel fiume #Adige a causa della #siccità e la #Meloni risponde: “Non ho prosciugat… -