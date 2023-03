900 000 mila rifugiati | si rischia la catastrofe umanitaria

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TELADOIOLANIUS : Se arrivano in 900.000 dalla Tunisia sarà invasione, e quindi saremo legittimati a difenderci con le armi e Usa e U… - Italia_Notizie : Meloni al Vertice Ue: «se crolla Tunisia rischio 900.000 rifugiati - Luxgraph : Meloni al Vertice Ue: «se crolla Tunisia rischio 900.000 rifugiati #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - BurgisRic : RT @BeppeGuffanti: 900.000 pronti a partire se salta il governo tunisino? Li mettiamo tutti in piedi a Lampedusa? #staseraitalia - parole_libere66 : RT @BeppeGuffanti: 900.000 pronti a partire se salta il governo tunisino? Li mettiamo tutti in piedi a Lampedusa? #staseraitalia -

Meloni al Vertice Ue: «Se crolla la Tunisia rischio 900.000 rifugiati» Corriere della Sera

«Se la Tunisia crolla del tutto si rischia una catastrofe umanità, con 900mila rifugiati». Lo ha detto - stando ad un'alta fonte europea - la presidente del Consiglio Giorgia Meloni prendendo la ...