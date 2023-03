65enne sposa a sua insaputa un senegalese di 42 anni: “Pensavo fosse solo una festa, un rito senza valore legale” (Di giovedì 23 marzo 2023) Musica, balli, cibo. Tutto quello che ci aspetta di trovare a una festa. Così una 65enne di Pavia ha raccontata una giornata trascorsa in Senegal, il 7 febbraio del 2020. La donna si trovava lì da un qualche tempo e solo nel luglio dello stesso anno, anche a causa della pandemia, ha fatto ritorno in Italia dove ha scoperto che in quella famosa festicciola si è celebrato un matrimonio, il suo. Un rito valido a tutti gli effetti che l’ha unita a un 42enne senegalese. Così la donna, 65 anni, italiana e residente in provincia di Pavia, si è rivolta al Tribunale di Pavia. Tre anni dopo la seconda sezione civile ha disposto l’annullamento delle nozze. La donna ha spiegato ai giudici di aver saputo solo dopo che l’evento era stato trascritto. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Musica, balli, cibo. Tutto quello che ci aspetta di trovare a una. Così unadi Pavia ha raccontata una giornata trascorsa in Senegal, il 7 febbraio del 2020. La donna si trovava lì da un qualche tempo enel luglio dello stesso anno, anche a causa della pandemia, ha fattorno in Italia dove ha scoperto che in quella famosa festicciola si è celebrato un matrimonio, il suo. Unvalido a tutti gli effetti che l’ha unita a un 42enne. Così la donna, 65, italiana e residente in provincia di Pavia, si è rivolta al Tribunale di Pavia. Tredopo la seconda sezione civile ha disposto l’annullamento delle nozze. La donna ha spiegato ai giudici di aver saputodopo che l’evento era stato trascritto. ...

