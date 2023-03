54 milioni | Paulo Dybala può far saltare la Juventus | cosa c' è sul piatto

(Di giovedì 23 marzo 2023) Ahi Juve, la botta che non t'aspetti dall'ex giocatore,, che ha chiesto 54di euro di risarcimento che rappresentano, in buona sostanza, la differenza tra il rinnovo quinquennale alla– praticamente fatto – e il triennale firmato alla Roma. Così raccontano La Repubblica e Il Corriere della Sera.aveva stabilito a ottobre del 2021 tutti i termini del rinnovo del suo contratto con i bianconeri, che sarebbe scaduto a giugno del 2022. Chi lo rivela è Luca Ferrari, l'avvocato del giocatore, ascoltato il 28 febbraio scorso dal procuratore aggiunto Marco Gianoglio e dal pm Mario Bendoni, nell'ambito dell'inchiesta sui conti della. Ben 49e 497 mila euro, come spiega in una mail acquisita agli atti lo stesso legale: "È la ...

...risarcimento per il rinnovo sfumato Dybala vorrebbe dai bianconeri il pagamento di circa 54... Una maxi cifra che sarebbe calcolata anche guardando all'attuale stipendio chepercepisce con ...... in caso di mancato pagamento di circa 3di euro entro il prossimo aprile, per gli stipendi ... come conferma il legale: " Effettivamente, non è statoin prima battuta a richiedere il ...PiangevaDybala quando lo scorso 16 maggio ha salutato per l'ultima volta il popolo juventino allo ... in tutto 3,8di euro non ancora saldati nonostante gli impegni presi nelle side ...

Paulo Dybala chiede un maxi risarcimento: vuole 54 milioni dalla Juventus e la difficile storia fra la Joya e la Vecchia Signora si complica con un mare di carte bollate. Una serie di grosse questioni ...Il giocatore argentino esige i 3 milioni di euro dalla Juventus e non esclude il ricorso ... “Effettivamente, non è stato Paulo in prima battuta a richiedere il risarcimento quanto il suo entourage.