L'uomo che a cadenze regolari torna a frequentare gli incubi dei tifosi rossoneri compie oggi 50. Lo fa da 6510 giorni, puntuale all'appuntamento si manifesta, ballando una strana danza. A guardarlo bene in faccia, non avrebbe niente del mostro che nei film horror appare all'improvviso ...

50 anni di Dudek, il Pinocchio coi guanti che costò una Champions al Milan La Gazzetta dello Sport

L'uomo che a cadenze regolari torna a frequentare gli incubi dei tifosi rossoneri compie oggi 50 anni. Lo fa da 6510 giorni, puntuale all'appuntamento si manifesta, ballando una strana danza. A ...