4ª Women’s Cup Viareggio: la Rappresentativa Nazionale vince al debutto contro l’Arezzo (2) (Di giovedì 23 marzo 2023) Esordio di classe per la Rappresentativa Nazionale Femminile della Lega Nazionale Dilettanti alla 4ª edizione della Women’s Cup di Viareggio. La squadra di Marco Canestro, questo pomeriggio al Brunini di Galleno, ha battuto con un sonoro 4-1 la Primavera dell’Arezzo. Nel primo tempo, le azzurrine LND grazie al sigillo iniziale di Martina Montemezzo (Vicenza) sono andate subito in vantaggio ma a dieci minuti dalla fine, Scognamiglio su assist di Martino, sorprende tutti e pareggia il conto con un fendente. La Rappresentativa resta in dieci, il capitano Alice Coppola (Roma) è costretta ad uscire per un infortunio alla caviglia. Nella ripresa mister Canestro, cambia modulo e giocatrici, e il match si trasforma con la doppietta di Valentina Colombo (Bologna) e con ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Esordio di classe per laFemminile della LegaDilettanti alla 4ª edizione dellaCup di. La squadra di Marco Canestro, questo pomeriggio al Brunini di Galleno, ha battuto con un sonoro 4-1 la Primavera del. Nel primo tempo, le azzurrine LND grazie al sigillo iniziale di Martina Montemezzo (Vicenza) sono andate subito in vantaggio ma a dieci minuti dalla fine, Scognamiglio su assist di Martino, sorprende tutti e pareggia il conto con un fendente. Laresta in dieci, il capitano Alice Coppola (Roma) è costretta ad uscire per un infortunio alla caviglia. Nella ripresa mister Canestro, cambia modulo e giocatrici, e il match si trasforma con la doppietta di Valentina Colombo (Bologna) e con ...

