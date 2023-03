38 gol, tanto ha fruttato il mercato di gennaio (Di giovedì 23 marzo 2023) E’ stato un affare il mercato di gennaio per le squadre di B? Pragmaticamente, se guardiamo cioè i freddi numeri, ci raccontano di 23 giocatori che hanno segnato almeno un gol per un totale di 38 reti. Su tutti emerge il nome di Giovanni Crociata, MVP di febbraio, che al Sudtirol ha racimolato appena cinque presenze con zero gol, statistiche che ha ribaltato in soli due mesi in riva al Brenta dove ha già totalizzato nove presenze e segnato sei gol.Un altro che dopo il cambio di maglia vive un’altra vita è Luca Strizzolo del Modena, cinque gol e undici presenze per lui dopo che a Perugia in un girone di andata aveva totalizzato lo stesso numero di partite segnando tre reti.Sei giocatori hanno poi segnato nella loro nuova squadra due gol: Salcedo del Genoa, lo stabiese Esposito nel Bari, Cissé che dal Pisa è andato al Sudtirol, Forte dell’Ascoli, quindi ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 23 marzo 2023) E’ stato un affare ildiper le squadre di B? Pragmaticamente, se guardiamo cioè i freddi numeri, ci raccontano di 23 giocatori che hanno segnato almeno un gol per un totale di 38 reti. Su tutti emerge il nome di Giovanni Crociata, MVP di febbraio, che al Sudtirol ha racimolato appena cinque presenze con zero gol, statistiche che ha ribaltato in soli due mesi in riva al Brenta dove ha già totalizzato nove presenze e segnato sei gol.Un altro che dopo il cambio di maglia vive un’altra vita è Luca Strizzolo del Modena, cinque gol e undici presenze per lui dopo che a Perugia in un girone di andata aveva totalizzato lo stesso numero di partite segnando tre reti.Sei giocatori hanno poi segnato nella loro nuova squadra due gol: Salcedo del Genoa, lo stabiese Esposito nel Bari, Cissé che dal Pisa è andato al Sudtirol, Forte dell’Ascoli, quindi ...

