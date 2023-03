2035 - L'Europa gela l'Italia: "La soluzione è vicina, ma no ai biocarburanti" (Di giovedì 23 marzo 2023) Finalmente, da Bruxelles arrivano delle chiare indicazioni sul destino del cosiddetto bando delle endotermiche, ovvero lo stop alla vendita di nuove auto a benzina e diesel nel 2035: lo stallo istituzionale delle ultime settimane potrebbe infatti risolversi tra pochi giorni, forse già la prossima settimana, ma con ogni probabilità non porterà a un'inclusione dei biocarburanti caldeggiati dal governo Meloni. Una doccia fredda per Roma, che aveva avanzato la proposta con una lettera inviata a Frans Timmermarns, vicepresidente della Commissione europea e responsabile del Green Deal. stato lo stesso Timmermans a gelare le aspettative Italiane: "Con la Germania", ha detto il politico a margine di un intervento a Bruxelles, "stiamo parlando nel quadro dell'accordo, non lo stiamo allargando. L'accordo ha un passaggio sui ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 23 marzo 2023) Finalmente, da Bruxelles arrivano delle chiare indicazioni sul destino del cosiddetto bando delle endotermiche, ovvero lo stop alla vendita di nuove auto a benzina e diesel nel: lo stallo istituzionale delle ultime settimane potrebbe infatti risolversi tra pochi giorni, forse già la prossima settimana, ma con ogni probabilità non porterà a un'inclusione deicaldeggiati dal governo Meloni. Una doccia fredda per Roma, che aveva avanzato la proposta con una lettera inviata a Frans Timmermarns, vicepresidente della Commissione europea e responsabile del Green Deal. stato lo stesso Timmermans are le aspettativene: "Con la Germania", ha detto il politico a margine di un intervento a Bruxelles, "stiamo parlando nel quadro dell'accordo, non lo stiamo allargando. L'accordo ha un passaggio sui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... quattroruote : 2035, l'#Europa gela l'#Italia: 'La soluzione è vicina, ma no ai #biocarburanti'. Con ogni probabilità il compromes… - avespartacus : RT @Motor1italia: ???? Sarà forse il Consiglio europeo del 23 e 24 marzo a decidere il futuro dell’auto in Europa? #efuels #stopauto https:/… - Motor1italia : ???? Sarà forse il Consiglio europeo del 23 e 24 marzo a decidere il futuro dell’auto in Europa? #efuels #stopauto - drift981 : RT @quattroruote: #efuel e #biofuel: che differenza c'è tra i #carburanti alternativi che la #Germania e l'#Italia vorrebbero offrire come… - ddpdj : L'accordo sugli e-fuels è più vicino: le novità sullo stop al 2035 -