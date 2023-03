2035 - Che differenza cè tra e-fuel e biofuel? (Di giovedì 23 marzo 2023) La Germania spinge perché alla mobilità elettrica si aggiunga, nel 2035, la possibilità di alimentare i motori a combustione con gli e-fuel; l'Italia, di contro, vuole che a questi ultimi si aggreghino anche i biofuel. Sul tema, però, c'è parecchia confusione, anche a livello politico, ed è quindi utile fare un po' di chiarezza, entrando nel merito delle differenze tra i due tipi di combustibili alternativi. Acqua e aria. L'e-fuel è un combustibile sintetico che non contiene alcun prodotto derivato da fonti fossili come il petrolio. Il suo processo di produzione inizia con una fase detta elettrolisi, in cui nell'acqua (H20) l'idrogeno viene scisso dall'ossigeno: facendo passare nell'acqua, preferibilmente di mare desalinizzata (per non consumarne di potabile, oggi più che mai preziosa), della corrente elettrica, ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 23 marzo 2023) La Germania spinge perché alla mobilità elettrica si aggiunga, nel, la possibilità di alimentare i motori a combustione con gli e-; l'Italia, di contro, vuole che a questi ultimi si aggreghino anche i bio. Sul tema, però, c'è parecchia confusione, anche a livello politico, ed è quindi utile fare un po' di chiarezza, entrando nel merito delle differenze tra i due tipi di combustibili alternativi. Acqua e aria. L'e-è un combustibile sintetico che non contiene alcun prodotto derivato da fonti fossili come il petrolio. Il suo processo di produzione inizia con una fase detta elettrolisi, in cui nell'acqua (H20) l'idrogeno viene scisso dall'ossigeno: facendo passare nell'acqua, preferibilmente di mare desalinizzata (per non consumarne di potabile, oggi più che mai preziosa), della corrente elettrica, ...

