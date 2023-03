2028 - La ragazza trovata nella spazzatura, la recensione: se l’umanità ritrova la bellezza (Di giovedì 23 marzo 2023) La recensione di 2028 - La ragazza trovata nella spazzatura, un'opera prima di ispirazione orwelliana con androidi che ricordano il mondo distopico immaginato da Ridley Scott, ma siamo nella Polonia del 2028. Polonia, 2028. Manca un giorno alla fine dell'anno e sotto lo sciabordare della pioggia battente si aggirano ex galeotti intorpiditi da un farmaco che li ha ridotti ad automi e ne ha cancellato i ricordi. "Il mondo è una casa che necessita di una ristrutturazione", ricorda una voce fuori campo prima che partano i titoli di testa, dopo il suicidio di un uomo che darà il via all'intera vicenda. Si chiama 2028 - La ragazza trovata nella spazzatura ed ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 marzo 2023) Ladi- La, un'opera prima di ispirazione orwelliana con androidi che ricordano il mondo distopico immaginato da Ridley Scott, ma siamoPolonia del. Polonia,. Manca un giorno alla fine dell'anno e sotto lo sciabordare della pioggia battente si aggirano ex galeotti intorpiditi da un farmaco che li ha ridotti ad automi e ne ha cancellato i ricordi. "Il mondo è una casa che necessita di una ristrutturazione", ricorda una voce fuori campo prima che partano i titoli di testa, dopo il suicidio di un uomo che darà il via all'intera vicenda. Si chiama- Laed ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sentieriselvagg : Film distopico che si trasforma in un road movie alla ricerca di speranza e quotidianità in una società disumanizza… - Fantascienzacom : Arriva al cinema 2028: La ragazza trovata nella spazzatura: Il film polacco di Michal Krzywicki ha vinto il Fantafe… - FabGiagnoni : 2028:La ragazza trovata nella spazzatura Di #Krzywicki #Polonia '21 98 m. In un #futuro prossimo i #criminali subis… - fantasy_magazin : Arriva al cinema 2028: La Ragazza Trovata Nella Spazzatura, un film polacco vincitore di numerosi premi - Fantascienzacom : Arriva al cinema 2028: La ragazza trovata nella spazzatura: Il film polacco di Michal Krzywicki ha vinto il Fantafe… -