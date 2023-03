11 film horror più spaventosi di tutti i tempi

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 23 marzo 2023) L’è uno di quei generi che richiama, da sempre, il maggior numero di spettatori appassionati in sala. I brividi di un jump scare ben assestato o di un’atmosfera tesa ben costruita possono avere una funzione catartica per chi guarda, regalando quella scarica di adrenalina di cui è alla ricerca l’amante del terrore su schermo. Nell’articolo che segue abbiamo radunato quelli che per noi sono ipiùdi, i titoli che l’appassionato di questo genere dideve aver visto almeno una volta nella vita: da classici intramontabili come L’esorcista a nuove terrificanti scoperte come The Conjuring – L’evocazione e Host. 1. L’esorcista (1973) Inauguriamo questo viaggio nel terrore con quello che per noi è il...