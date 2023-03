11 cani in condizioni precarie a Qualiano: sanzionato 57enne (Di giovedì 23 marzo 2023) Trovati 11 cani in condizioni precarie a Qualiano in un terreno in via Ripuaria. sanzionato per oltre 3000 euro il proprietario 11 cani in condizioni precarie in altrettanti box, circondati dalle loro stesse feci. Molti di questi con evidenti infezioni cutanee, costretti in spazi ristretti perché circondati anche da materiali vari ingombranti. Questo è ciò che hanno riscontrato i Carabinieri di Qualiano, guidati dal Maresciallo Giusa e supportati dal personale veterinario dell’ASL Napoli2 Nord in un terreno in via Ripuaria. Davanti a tale evidenza hanno sanzionato un 57enne incensurato di Giugliano proprietario del fondo dove erano custoditi gli animali. Da ulteriori accertamenti i militari ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 23 marzo 2023) Trovati 11inin un terreno in via Ripuaria.per oltre 3000 euro il proprietario 11inin altrettanti box, circondati dalle loro stesse feci. Molti di questi con evidenti infezioni cutanee, costretti in spazi ristretti perché circondati anche da materiali vari ingombranti. Questo è ciò che hanno riscontrato i Carabinieri di, guidati dal Maresciallo Giusa e supportati dal personale veterinario dell’ASL Napoli2 Nord in un terreno in via Ripuaria. Davanti a tale evidenza hannounincensurato di Giugliano proprietario del fondo dove erano custoditi gli animali. Da ulteriori accertamenti i militari ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... larampait : 11 #cani in condizioni precarie, #Carabinieri sanzionano 57enne - puntomagazine : Trovati 11 cani in condizioni precarie a Qualiano in un terreno in via Ripuaria. Sanzionato per oltre 3000 euro il… - ADerespinis : @MonicaOrsini8 @danielapi62 Non si può tenere i cani in quelle condizioni ?? - Dylan___Dog : Prendeva animali in stallo e li teneva nel degrado: sequestrati 40 cani e 7 gatti a una donna di #Pavia. Gli animal… - punk_rock_pep : @CuoreIschitano Quando i cani sono gli esseri viventi che ci amano senza condizioni certe persone se non capiscono… -