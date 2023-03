Zucchero, nuove date del World Wild Tour per l’estate 2023, i biglietti (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il World Wild Tour di Zucchero Fornaciari si arricchisce di nuovi appuntamenti live in Italia nell’estate 2023, i biglietti Il World Wild Tour di Zucchero Fornaciari si arricchisce di nuovi appuntamenti live in Italia: quinta data a Roma (4 giugno alle Terme di Caracalla), 2 nuove date a Trieste (4 e 5 luglio in Piazza Unità d’Italia) e 2 a Caserta (24 e 25 luglio al Cortile della Reggia di Caserta). Il Tour internazionale, partito lo scorso anno da Glasgow (Regno Unito) e che ha registrato il tutto esaurito anche alla Royal Albert Hall di Londra, ha toccato i festival più prestigiosi d’Europa e ha acceso la stagione dei live a capienza piena (post ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 22 marzo 2023) IldiFornaciari si arricchisce di nuovi appuntamenti live in Italia nel, iIldiFornaciari si arricchisce di nuovi appuntamenti live in Italia: quinta data a Roma (4 giugno alle Terme di Caracalla), 2a Trieste (4 e 5 luglio in Piazza Unità d’Italia) e 2 a Caserta (24 e 25 luglio al Cortile della Reggia di Caserta). Ilinternazionale, partito lo scorso anno da Glasgow (Regno Unito) e che ha registrato il tutto esaurito anche alla Royal Albert Hall di Londra, ha toccato i festival più prestigiosi d’Europa e ha acceso la stagione dei live a capienza piena (post ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RADIOBRUNO1 : Zucchero: a grande richiesta si aggiungo cinque nuove date al “World Wild Tour” #WorldWildTour #ZuccheroLive - lovelyanimehd : Zucchero in concerto, 5 nuove date per il World Wild Tour - SkyTG24 : Zucchero in concerto, 5 nuove date per il World Wild Tour: ecco dove e quando - 24emilia : Altre due nuove date per il tour di Zucchero | 24Emilia - Radiomusikblog : 5 nuove date per Zucchero -