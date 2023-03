ZUCCHERO: 4 e 5 luglio due concerti in Piazza Unità a Trieste (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dopo Biagio Antonacci arriva oggi la tanto attesa ufficializzazione del secondo grande ospite del calendario di Live in Trieste. A scatenare il pubblico della centralissima Piazza Unità d’Italia sarà il bluesman italiano più famoso al mondo: ZUCCHERO. Artista da oltre 60 milioni di dischi venduti in carriera, “Sugar” sarà protagonista a Trieste di due imperdibili date uniche nel Nordest, parte del suo World Wilde Tour, i prossimi 4 e 5 luglio 2023 (con inizio alle 21.30), due eventi che sapranno attirare in città migliaia di appassionati, gran parte dei quali provenienti da fuori regione e dall’estero. I biglietti per i due concerti, organizzati da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Trieste, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, nell’ambito diLive in Trieste, sono già in vendita ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dopo Biagio Antonacci arriva oggi la tanto attesa ufficializzazione del secondo grande ospite del calendario di Live in Trieste. A scatenare il pubblico della centralissimad’Italia sarà il bluesman italiano più famoso al mondo:. Artista da oltre 60 milioni di dischi venduti in carriera, “Sugar” sarà protagonista a Trieste di due imperdibili date uniche nel Nordest, parte del suo World Wilde Tour, i prossimi 4 e 52023 (con inizio alle 21.30), due eventi che sapranno attirare in città migliaia di appassionati, gran parte dei quali provenienti da fuori regione e dall’estero. I biglietti per i due, organizzati da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Trieste, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, nell’ambito diLive in Trieste, sono già in vendita ...

