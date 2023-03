Zelensky, Zaporizhzhia bombardata con ferocia bestiale (Di mercoledì 22 marzo 2023) "Zaporizhia. In questo momento, un missile russo ha colpito un edificio a più piani. La Russia sta bombardando la città con ferocia bestiale. Si spara contro aree residenziali in cui vivono persone ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023) "Zaporizhia. In questo momento, un missile russo ha colpito un edificio a più piani. La Russia sta bombardando la città con. Si spara contro aree residenziali in cui vivono persone ...

Zelensky al fronte vicino Bakhmut (ANSA) - KIEV, 22 MAR - Il presidente Zelensky sta visitando il fronte vicino Bakhmut ... Twitter un video dell'attacco russo di oggi contro un edificio residenziale di Zaporizhzhia. Le immagini ... Zelensky, Zaporizhzhia bombardata con ferocia bestiale Lo stato terrorista cerca di distruggere le nostre città, il nostro stato, la nostra gente". Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Voldymyr Zelensky. (ANSA).