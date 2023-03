Zelensky mostra su Telegram il bombardamento russo su Zaporizhia (Di mercoledì 22 marzo 2023) "In questo momento, un missile russo ha colpito un edificio a più piani a Zaporizhzia. La Russia sta bombardando la città con ferocia bestiale. Le aree residenziali in cui vivono persone comuni e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023) "In questo momento, un missileha colpito un edificio a più piani a Zaporizhzia. La Russia sta bombardando la città con ferocia bestiale. Le aree residenziali in cui vivono persone comuni e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BenjaminW1892 : RT @francofontana43: Xi e Putin firmano l’accordo base per il negoziato e lavorano per una telefonata a Zelensky che a sua volta mostra ape… - Liberoarbitrio : RT @francofontana43: Xi e Putin firmano l’accordo base per il negoziato e lavorano per una telefonata a Zelensky che a sua volta mostra ape… - LuisaRagni : RT @francofontana43: Xi e Putin firmano l’accordo base per il negoziato e lavorano per una telefonata a Zelensky che a sua volta mostra ape… - AristarcoScann1 : RT @francofontana43: Xi e Putin firmano l’accordo base per il negoziato e lavorano per una telefonata a Zelensky che a sua volta mostra ape… - Rolfi39 : RT @francofontana43: Xi e Putin firmano l’accordo base per il negoziato e lavorano per una telefonata a Zelensky che a sua volta mostra ape… -

Zelensky mostra su Telegram il bombardamento russo su Zaporizhia Lo stato terrorista cerca di distruggere le nostre città, il nostro stato, la nostra gente" con questo video sul suo canale su Telegram il presidente ucraino Zelensky ha denunciato gli attacchi russi ... Ucraina, Zelensky visita i soldati feriti al fronte e ringrazia i medici Come mostra un video postato su Facebook dallo stesso leader di Kiev, Zelensky ha premiato i componenti dell'esercito con una medaglia al valore e ha ringraziato il personale medico che li assiste. "... L'INCRIMINAZIONE DI PUTIN IMPEDISCE UN NEGOZIATO PER LA PACE ...di Kiev in Donbass ma nessuna corte internazionale indagò né emise mandati d'arresto per Zelensky o ...DI PARTE L'accusa di rapimento di minori e deportazione della popolazione ucraina in Russia mostra ... Lo stato terrorista cerca di distruggere le nostre città, il nostro stato, la nostra gente" con questo video sul suo canale su Telegram il presidente ucrainoha denunciato gli attacchi russi ...Comeun video postato su Facebook dallo stesso leader di Kiev,ha premiato i componenti dell'esercito con una medaglia al valore e ha ringraziato il personale medico che li assiste. "......di Kiev in Donbass ma nessuna corte internazionale indagò né emise mandati d'arresto pero ...DI PARTE L'accusa di rapimento di minori e deportazione della popolazione ucraina in Russia... Zelensky mostra su Telegram il bombardamento russo su ... Il Sole 24 Ore Zelensky mostra su Telegram il bombardamento russo su Zaporizhia Lo stato terrorista cerca di distruggere le nostre città, il nostro stato, la nostra gente" con questo video sul suo canale su Telegram il presidente ucraino Zelensky ha denunciato gli attacchi russi ... Zelensky al fronte vicino Bakhmut (ANSA) - KIEV, 22 MAR - Il presidente Zelensky sta visitando il fronte vicino Bakhmut. Lo riferisce la presidenza ucraina. Intanto, il capo dell'ufficio del presidente ucraino, Andriy Yermak, ha pubbl ... Lo stato terrorista cerca di distruggere le nostre città, il nostro stato, la nostra gente" con questo video sul suo canale su Telegram il presidente ucraino Zelensky ha denunciato gli attacchi russi ...(ANSA) - KIEV, 22 MAR - Il presidente Zelensky sta visitando il fronte vicino Bakhmut. Lo riferisce la presidenza ucraina. Intanto, il capo dell'ufficio del presidente ucraino, Andriy Yermak, ha pubbl ...