Zelensky a sorpresa tra i soldati sotto assedio a Bakhmut | «La città è in piedi | resistiamo» – I video

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Mentre la Russia bombardava abitazioni civili a Zaporizhzhia, il presidente ucrainoha fatto visita aial fronte di al fronte vicino. Durante l’incontro con i militari ucraini si è osservato un minuto di silenzio in ricordo di quanti caduti durante i combattimenti contro i russi. Il presidente ucraino, parlando aidi Kiev, ha dichiarato: «Sono onorato di essere qui oggi, nell’Est del nostro paese, nel Donbass, e di premiare i nostri eroi, ringraziarvi, stringere la mano. Grazie per aver protetto lo stato, la sovranità, l’Est dell’Ucraina». Sui canali social ufficiali della presidenza ucraino sono stati diffusi deiin cui si vedeconsegnare le onorificenze aipresenti. Nel frattempo, il capo dello staff della ...

Sui canali social ufficiali della presidenza ucraino sono stati diffusi dei video in cui si vede consegnare le onorificenze ai soldati presenti. Nel frattempo, il capo dello staff della ...

Ucraina: visita a sorpresa del premier giapponese a Kiev, vedrà Zelensky TGLA7

Il presidente ucraino ha visitato (a sorpresa) la linea del fronte nei pressi di Bakhmut, la località nell'est del Paese sotto assedio dei russi da mesi ...(Adnkronos) - "Zaporizhzhia. In questo momento, un missile russo ha colpito un edificio a più piani. La Russia sta bombardando la città con una ferocia bestiale. Si spara sulle aree residenziali dove ...