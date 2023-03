Zauri (ex Lazio): “Grande Lazio al derby. Zaccagni in nazionale? Lo meriterebbe” (Di mercoledì 22 marzo 2023) A ‘Cose di Calcio’, programma condotto da Debora Carletti e Flavio Maria Tassotti su Cusano Italia Tv, è intervenuto Luciano Zauri, ex difensore tra le altre della Lazio e della Fiorentina e ha fatto una panoramica sul derby capitolino. “La partita di domenica pomeriggio tra Lazio e Roma valeva molto per la classifica. E poi ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) A ‘Cose di Calcio’, programma condotto da Debora Carletti e Flavio Maria Tassotti su Cusano Italia Tv, è intervenuto Luciano, ex difensore tra le altre dellae della Fiorentina e ha fatto una panoramica sulcapitolino. “La partita di domenica pomeriggio trae Roma valeva molto per la classifica. E poi ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteoischiboni : RT @laziopress: Zauri: “Dirigenza della Lazio e allenatore non in sintonia, ecco come si vince il derby” - laziopress : Zauri: “Dirigenza della Lazio e allenatore non in sintonia, ecco come si vince il derby” - pasqualinipatri : Zauri: “Dirigenza della Lazio e allenatore non in sintonia, ecco come si vince il derby” - LALAZIOMIA : RT @laziopress: Zauri: “Dirigenza della Lazio e allenatore non in sintonia, ecco come si vince il derby” - laziopress : Zauri: “Dirigenza della Lazio e allenatore non in sintonia, ecco come si vince il derby” -