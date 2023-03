Yoko Ono fece sciogliere i Beatles? La risposta della moglie di John Lennon (Di mercoledì 22 marzo 2023) In merito alle accuse di aver fatto sciogliere i Beatles, Yoko Ono ha risposto molto chiaramente nel 2010: “Io non ho fatto sciogliere i Beatles. Loro erano una band composta da uomini complessi, e la mia piccola mano non avrebbe potuto far sì che si sciogliessero. Si sono sciolti perché avevano raggiunto la loro fine, ma nel farlo hanno anche creato dei nuovi meravigliosi inizi“, ha dichiarato la vedova di John Lennon in un’intervista al Daily Mail, ripercorrendo la sua vita, dalla sfortunata infanzia in Giappone al matrimonio con Lennon, “per il quale è stata odiata dal mondo intero per anni” Yoko Ono è nata a Tokyo nel 1933 da una famiglia molto prestigiosa, addirittura discendente da quella dell’imperatore. Dopo i bombardamenti ... Leggi su screenworld (Di mercoledì 22 marzo 2023) In merito alle accuse di aver fattoOno ha risposto molto chiaramente nel 2010: “Io non ho fatto. Loro erano una band composta da uomini complessi, e la mia piccola mano non avrebbe potuto far sì che si sciogliessero. Si sono sciolti perché avevano raggiunto la loro fine, ma nel farlo hanno anche creato dei nuovi meravigliosi inizi“, ha dichiarato la vedova diin un’intervista al Daily Mail, ripercorrendo la sua vita, dalla sfortunata infanzia in Giappone al matrimonio con, “per il quale è stata odiata dal mondo intero per anni”Ono è nata a Tokyo nel 1933 da una famiglia molto prestigiosa, addirittura discendente da quella dell’imperatore. Dopo i bombardamenti ...

