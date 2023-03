XI Jimping e Vladimir Putin | attenti a quei due e a quanti li circondano | come Medvedev e qualche altro

(Di mercoledì 22 marzo 2023) A dominare la scena internazionale nei primi giorni di questa settimana sono stati fatti inerenti la politica e la finanza, ambedue con consistenti ripercussioni sull’ economia globale. Collegati a quest’ ultima sono le misure di adeguamento alle nuove situazioni che ciascun paese deve cercare di porre in essere quanto prima. Tanto soprattutto per non mancare l’appuntamento con la ripresa economica che bisogna augurarsi sia forte e duraturs dopo tre anni abbondanti di vacche più che magre, ossia ridotte all’osso. Invertendo l’ordine temporale del loro verificarsi, è bene partire dalla storica nonchè strategica visita del Premier cinese XI Jimpeng al suo omologo russoal Cremlino. XI ha aperto ufficialmente il suo discorso parlando della oramai storica collaborazione a tutto campo tra le due grandi realtà geopolitiche che lui stesso e ...

Circola un'immagine che mostraPutin in ginocchio davanti a Xi, probabilmente per 'baciargli le mani'. Un gesto di sottomissione e del tutto inconsueto per il leader russo, tuttavia ampiamente condiviso e ...... sarà perché a XIè capitato di dare una lettura poco attenta del pensiero di Giovan ... Per non farsi mancare nulla,il terribile (niente a che vedere con Ivan: altra stoffa, seppure ...... virulenta, quella diPutin che, nel discorso sullo stato dell'Unione, accusa l'Occidente ... che il presidente Xisi accinge a presentare. Nell'analisi del New York Times, Putin ha ...

Il vertice Putin-Jinping si è concluso con la firma di un accordo per lo sviluppo economico fino al 2030 e di una dichiarazione congiunta “sull'approfondimento del partenariato strategico globale di c ...Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Xi Jimping è a Mosca. Il presidente cinese fa precedere il … Leggi tutto Il presidente russo Vladimir Putin ne ha poi approfittato per elogiare le ...