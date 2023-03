Xi e Putin tra retorica e (veri) interessi in ballo. Conversazione con Lucenti (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Sta arrivando un cambiamento che non si vedeva da cento anni. E stiamo guidando questo cambiamento insieme”, ha detto il leader cinese Xi Jinping salutando Vladimir Putin, che ha risposto: “Sono d’accordo”. L’evento geopoliticamente “più significativo/problematico”, per usare la definizione del politologo Ian Bremmer, si è concluso da poche ore con un saluto affettuoso tra i due capi di Stato. “Dell’incontro a Mosca colpisce come sia stato continuamente ribadito il concetto secondo cui nessun Paese ha adesso diritto di dettare un ordine mondiale: sembra una dichiarazione fatta all’Occidente, un messaggio diretto in particolare agli Stati Uniti, per parlare del costrutto retorico sul tramonto delle democrazie liberali, a cui sia Russia che Cina affidano parte delle loro narrazioni strategiche”, spiega Flavia Lucenti docente al dipartimento di Scienze ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Sta arrivando un cambiamento che non si vedeva da cento anni. E stiamo guidando questo cambiamento insieme”, ha detto il leader cinese Xi Jinping salutando Vladimir, che ha risposto: “Sono d’accordo”. L’evento geopoliticamente “più significativo/problematico”, per usare la definizione del politologo Ian Bremmer, si è concluso da poche ore con un saluto affettuoso tra i due capi di Stato. “Dell’incontro a Mosca colpisce come sia stato continuamente ribadito il concetto secondo cui nessun Paese ha adesso diritto di dettare un ordine mondiale: sembra una dichiarazione fatta all’Occidente, un messaggio diretto in particolare agli Stati Uniti, per parlare del costrutto retorico sul tramonto delle democrazie liberali, a cui sia Russia che Cina affidano parte delle loro narrazioni strategiche”, spiega Flaviadocente al dipartimento di Scienze ...

