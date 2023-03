WWE: Una buona puntata di Raw vede i propri numeri in leggero aumento (Di mercoledì 22 marzo 2023) La scorsa notte è andata in onda su USA Network la puntata settimanale di Monday Night Raw, la puntata per quanto riguarda i dati sugli ascolti ha fatto registrare una media di circa 1.771.000 spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.55. leggero aumento Lo show rosso vede i propri numeri in leggero aumento rispetto a settimana scorsa, poco meno di 100.000 spettatori in più. Lo show inoltre si è classificato al secondo posto della classifica dei migliori 150 show via cavo della serata. WWE Raw last night on USA Network (8-11pm):1,771,000 viewersP18-49 rating: 0.55#2 cable original in P18-49 pic.twitter.com/CyStsKHCIr— Wrestlenomics (@wrestlenomics) March 21, 2023 Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 22 marzo 2023) La scorsa notte è andata in onda su USA Network lasettimanale di Monday Night Raw, laper quanto riguarda i dati sugli ascolti ha fatto registrare una media di circa 1.771.000 spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.55.Lo show rossoinrispetto a settimana scorsa, poco meno di 100.000 spettatori in più. Lo show inoltre si è classificato al secondo posto della classifica dei migliori 150 show via cavo della serata. WWE Raw last night on USA Network (8-11pm):1,771,000 viewersP18-49 rating: 0.55#2 cable original in P18-49 pic.twitter.com/CyStsKHCIr— Wrestlenomics (@wrestlenomics) March 21, 2023

