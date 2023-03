WWE | Tiffany Stratton e Lyra Valkyria si qualificano al Ladder Match per il titolo femminile di NXT a Stand&Deliver

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... obraytion : @WWENXT @ZoeyStarkWWE @gigidolin_wwe Cora & Tiffany -

... non Superstar giocabile) Pretty Sweet Pack (17 Maggio) Karl Anderson Luke GallowsStratton ...(16 Agosto) Eve Torres Wade Barrett Damon Kemp Andre Chase Nathan Frazer Il Pass Stagionale di...La roadmap per2K23 è la seguente: DLC 1: Steiner Row Pack (19 aprile) Scott Steiner Rick ... Pretty Sweet Pack (17 maggio) Karl Anderson Luca GallowsStratton Elton Principe Kit Wilson DLC ......di SmackDown e cinque volte campione intercontinentale Wade Barrett e la tre volte campionessa... Pretty Sweet Pack Data: 17 Maggio Karl Anderson; Luke Gallows;Stratton; Elton Prince; Kit ...

WWE: Risultati WWE NXT 21-03-2023 (Tiffany Stratton vs. Indi Hartwell) Spazio Wrestling

Two more names have qualified for the NXT Women's Championship Ladder Match at NXT Stand & Deliver. During an NXT on March 21, Tiffany Stratton defeated Indi Hartwell, and Lyra Valkyria defeated Ivy ...Tensions are rising in WWE NXT. As matches continue to be announced for NXT Stand & Deliver, many wrestlers are on the outside looking in. The March ...