(Di mercoledì 22 marzo 2023) L’Hall of Famer “Stone Cold”è ampiamente riconosciuto come uno dei più grandi wrestler professionisti che abbiano mai calcato lo squared circle. Tuttavia, non ha sempre goduto dello stesso livello di successo, poichéè apparso per la prima volta in WWE come Ringmaster. In realtà,nel corso della sua carriera, Stone Cold ha affrontato alcuni dei wrestler più iconici della storia della WWE. Dalle leggendarie battaglie con The Rock alle intense rivalità con Triple H e Mick Foley,è sempre stato in prima linea nelle più importanti storyline. Tuttavia, nonostante tutti i suoi successi e riconoscimenti, c’è un wrestler contro cui non ha mai avuto la possibilità di scontrarsi:. Per anni i fan si sono chiesti come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Steve Austin ritiene che lavorare con John Cena sarebbe potuto essere speciale - Zona_Wrestling : Stone Cold Steve Austin: 'Ecco perché sono tornato sul ring a WrestleMania 38' - SpazioWrestling : Stone Cold Steve Austin commenta così le voci sulla sua presenza a WrestleMania 39 #WWE #StoneColdSteveAustin… - CoachDobbinsSCD : @WWE Steve Lombardi - misterj1995 : RT @WWEItalia: Ricordate quando, l'anno scorso, @FightOwensFight e @steveaustinBSR si sono affrontati a #WrestleMania? ?? Ecco il match comp… -

Entra nel ring con un'ampia rosa di leggende e superstartra cui Roman Reigns, 'American Nightmare' Cody Rhodes, Ronda Rousey, Brock Lesnar, 'Stone Cold'Austin e tanti altri. ...... da Bret Hart a "Stone Cold"Austin, da Triple H a Kurt Angle, fino ad arrivare a Brock ... Laha poi deciso di estendere il torneo anche alla divisione femminile, inaugurando il Queen's Crown ......wrestling targato 2k torna sul ring con la WarGames e un'ampia rosa di leggende e superstartra cui Roman Reigns, 'American Nightmare' Cody Rhodes, Ronda Rousey, Brock Lesnar e 'Stone Cold'...

WWE: Steve Austin a WrestleMania 39 Arriva la sua risposta Spazio Wrestling

"Stone Cold" Steve Austin made a long-awaited return to the ring last year. The Texas Rattlesnake competed at WWE WrestleMania 38 against Kevin Owens, defeating the Prizefighter in a 13-minute bout ...Steve Austin appeared on Out of Character to discuss a wide range of topics including his return match against Kevin Owens in 2022 at WrestleMania 38.