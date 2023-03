WWE | Che fine ha fatto Jade? Cancellato di nuovo il suo account Twitter

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Molti fan ritengono che Coraabbia le carte in regola per fare grandi cose in WWE, e già a NXT sembra aver messo in chiaro di poter tenere il proprio futuro in pugno, solo che è da un po’ di tempo che non si vede sugli schermi del roster cadetto della WWE. Inizialmente, quando è scomparsa dalla programmazione televisiva, ha oscurato le sue paginee Instagram. Questisono stati presto riattivati per mostrare filmati e foto di unservizio fotografico in spiaggia. Cora ha dirimosso la sua pagina, probabilmente a causa della sua prolungata assenza da NXT, che dura da gennaio. Non ci sono notizie su cosa le sia successo, non si sa se sia fuori gioco per un motivo specifico. Nelle ultime settimane, anche la sua ex compagna di tag team diventata ...