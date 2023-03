WTA Miami 2023: Lucia Bronzetti eliminata da Linda Noskova, la ceca si impone in due parziali (Di mercoledì 22 marzo 2023) Finisce subito il cammino di Lucia Bronzetti al torneo WTA 1000 di Miami, il terzo della categoria in questa stagione femminile. La riminese esce per mano della ceca Linda Noskova, classe 2004 che sta dimostrando di valere davvero tanto anche in prospettiva, per 6-3 6-4. Ora per quest’ultima derby tutto da gustare con Petra Kvitova, confronto generazionale se ce n’è uno. Nel primo set, per dirla in termini molto sintetici, non succede (quasi) nulla, se non altro perché le due giocatrici tengono agilmente il servizio nella maggior parte dei casi. Quell’unica volta in cui non accade è quando Bronzetti, già di suo con problemi legati alla seconda, subisce il break a zero, che poi è quello fatale, perché Noskova non si fa nessun problema a chiudere con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) Finisce subito il cammino dial torneo WTA 1000 di, il terzo della categoria in questa stagione femminile. La riminese esce per mano della, classe 2004 che sta dimostrando di valere davvero tanto anche in prospettiva, per 6-3 6-4. Ora per quest’ultima derby tutto da gustare con Petra Kvitova, confronto generazionale se ce n’è uno. Nel primo set, per dirla in termini molto sintetici, non succede (quasi) nulla, se non altro perché le due giocatrici tengono agilmente il servizio nella maggior parte dei casi. Quell’unica volta in cui non accade è quando, già di suo con problemi legati alla seconda, subisce il break a zero, che poi è quello fatale, perchénon si fa nessun problema a chiudere con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tennis_Ita : WTA 1000 Miami, niente da fare per Bronzetti: Noskova vince e accede al secondo turno - OA_Sport : WTA Miami 2023: ancora una sconfitta in un anno complicato per Lucia Bronzetti - Kenmckinnon9 : WTA 1000 Miami Open Presented by Itau Linda Noskova wins in straight sets over Lucia Bronzetti 6-3 6-4 - sportface2016 : WTA 1000 Miami 2023, #Bronzetti non sorride all'esordio: #Noskova passa in due set #MiamiOpen - Betting_Bloke_ : WTA Miami Open ?????? Bianca Andreescu vs Emma Raducanu Amanda Anisimova vs Madison Brengle Bianca Andreescu & Amanda… -