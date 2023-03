WTA Miami 2023 | forfait di Iga Swiatek Infortunio a una costola per la numero 1 del mondo

(Di mercoledì 22 marzo 2023) La notizia è data dalla diretta interessata: Iganon disputerà il WTA 1000 di, terzo torneo di questa categoria per quel che concerne la stagione femminile. La polacca deve arrendersi a problemi che si trascina da tempo, come spiega nel comunicato che allega per motivare la rinuncia a scendere in campo per alcune settimane. Questo il messaggio sui social della1 del: “Sapete che durante e dopo Doha ho avuto problemi con una pesante infezione. Sono stata autorizzata a giocare, ma un brutto attacco di tosse ha portato a una una. Abbiamo provato a contenerlo e a continuare a giocare finché era sicuro per me. Abbiamo analizzato i dati degli ultimi giorni e il mio dottore ha preparato la diagnosi. Sfortunatamente, sento ancora molto dolore e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : WTA Miami 2023: Iga Swiatek costretta al forfait, il torneo perde la numero 1 del mondo - Tenniscircus : #BREAKING?? ???? Iga #Swiatek (????) salterà il #MiamiOpen e la #BJKCup causa infortunio. ???? #WTA no. 1 #IgaSwiatek (????… - SXWhaleBets : ?? Whale Alert: Bet: $12909.09 on Linda Noskova (1st Period) @ -860 Game: WTA Miami Open Lucia Bronzetti vs. Linda… - oknosureddit : WTA Miami: Giorgi salva se stessa e la giornata delle italiane. Paolini esce tra i rimpianti - tennis_luden : Miami Vanessa Andreescu Bianca VS Emma Raducanu Winner Prediction: Emma Raducanu@2.05 See Detail… -

pic.twitter.com/HjBqrANmy0 Iga Swiatek (@iga_swiatek) March 22, 20231000LIVE SCORE1000ORDINE DI GIOCO1000TABELLONI 22 marzo 2023La numero uno del mondo non difenderà il titolo in Florida e salterà anche il turno della Billie Jean King Cup Brutta notizia per Iga Swiatek , che ha annunciato il forfait dal1000 di. La numero uno del mondo ha annunciato che non difenderà il titolo vinto nel 2022 in Florida per un infortunio alle costole. Questa la spiegazione addotta dalla tennista con un ...Iga Swiatek, numero 1 del mondo, annuncia così il proprio forfait del1000 die dalle fasi preliminari della Billie Jean King Cup. 'Vi terrò aggiornati sulla mia situazione fisica e vi farò ...

WTA Miami: Giorgi salva se stessa e la giornata delle italiane. Paolini esce tra i rimpianti Ubitennis

Con queste parole Iga Swiatek ha aperto l'annuncio del suo ritiro dal "Miami Open presented by Itaù", WTA 1000 di cui è la campionessa in carica, per un infortunio alle costole. Attraverso un post sui ...La notizia è data dalla diretta interessata: Iga Swiatek non disputerà il WTA 1000 di Miami, terzo torneo di questa categoria per quel che concerne la stagione femminile. La polacca deve arrendersi a ...