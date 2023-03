WTA Miami 2023 | Camila Giorgi accede al secondo turno Vinta una folle maratona contro l’estone Kanepi

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Dopo oltre tre ore e mezza di battaglia,aldel torneo WTA di. Una partita, che ha visto l’azzurra imporsi dopo tre tie-break, con il punteggio di 7-6 6-7 7-6 sulKaia, numero 57 della classifica mondiale. Enormi le occasioni sprecate dall’azzurra per conclude il match in largo anticipo, visto che si è sempre trovata avanti di un break e addirittura era in vantaggio per 5-0 nel terzo set.ha vinto la partita nonostante i 14 doppi falli commessi e conche, invece, ha messo a segno addirittura 19 ace. Sono invece 11 i punti direttamente dal servizio per la marchigiana. Incredibile come le due giocatrici alla fine abbiano vinto lo ...

Il Masters 1000 disi auto considera da sempre il torneo più importante al di fuori delle prove del Grande Slam . ... ha l'appoggio dell'Atp e della, un solido contratto per i diritti ...Non dice bene a Elisabetta Cocciaretto il primo turno al1000 di, la marchigiana è stata eliminata da Marta Kostyuk, una delle giocatrici in maggiore spolvero in questa fase. Il 6 - 3, 6 - 2 rifilato dall'ucraina vale la sfida alla russa Anastasia ...Non un buon inizio per l'Italtennis nel1000 di, dove Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto escono subito di scena . Jasmine parte bene contro la qualificata svedese Mirjam Bjorklund , riuscendo subito a portarsi avanti di ...

