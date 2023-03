Wta 1000 Miami 2023 | Camila Giorgi rinsavisce a un passo dal baratro | Kanepi battuta con tre tie-break

(Di mercoledì 22 marzo 2023)vince alla distanza in tre set e in tre ore e trentun minuti di gioco (record di durata dell’anno al femminile) all’esordio del Wtacontro Kaia, avanzando così al secondo turno del prestigioso torneo sul cemento della Florida. L’azzurra, in un buon momento complessivo di forma, carbura subito in tutti e tre i set, trovando subito ildi vantaggio, seppur con svolgimento dei parziali identico e di sofferenza. In tutti e tre i set, infatti, si fa rimontare e si va al tie-, nel terzo parziale quando era avanti 5-0. Adesso al secondo turno la rivale sarà Vika Azarenka. Primo set che comincia come meglio non potrebbe per l’azzurra, che tiene lae poi trova subito il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tennis_Ita : WTA 1000 Miami, Giorgi avanza al secondo turno: ma che fatica per battere Kanepi al debutto. Paolini si arrende in… - sportface2016 : #MiamiOpen, Camila #Giorgi rinsavisce a un passo dal baratro: battuta dopo tre ore e trentuno minuti e con tre tie-… - quindicizero : Altri risultati nel WTA 1000. ?? Da segnalare la quarta sconfitta consecutiva di Alycia Parks, che perde in due set… - livetennisit : Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Mercoledì 22 Marzo 2023 - livetennisit : Amara sconfitta per Jasmine Paolini all’esordio nel torneo WTA 1000 di Miami -

Il Mastersdi Miami si auto considera da sempre il torneo più importante al di fuori delle prove del ... ha l'appoggio dell'Atp e della, un solido contratto per i diritti televisivi e uno ...Non dice bene a Elisabetta Cocciaretto il primo turno aldi Miami, la marchigiana è stata eliminata da Marta Kostyuk, una delle giocatrici in maggiore spolvero in questa fase. Il 6 - 3, 6 - 2 rifilato dall'ucraina vale la sfida alla russa Anastasia ...Non un buon inizio per l'Italtennis neldi Miami , dove Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto escono subito di scena . Jasmine parte bene contro la qualificata svedese Mirjam Bjorklund , riuscendo subito a portarsi avanti di ...

Masters e WTA 1000 Miami: I risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Camila Giorgi (LIVE) LiveTennis.it

Sconfitta all’esordio per Jasmine Paolini al WTA 1000 di Miami 2023. Sul cemento statunitense, l’azzurra (n.71 al mondo) va in vantaggio di un set contro la svedese Mirjam Bjorklund (numero 149 del ra ...La tennista marchigiana regolata in due set dall'ucraina Kostyuk. Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienz ...