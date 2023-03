Womens’Champions League | quarti di andata | Roma-Barcellona 0-1 | ma poteva finire anche in pareggio

(Di mercoledì 22 marzo 2023)femminile0-1. In uno stadio di quasi 40mila persone (stabilto il record di spettatori paganti per una partita di calcio femminile in Italia) ladi Alessandro Spugna ha affontato una dir poco fenomenale. Tanta, troppa la differenza tecnica tra le due squadre. Evidente l’abitudine dela giocare partite di ... TAG24.

Vero e proprio miracolo di Camelia Ceasar nel match tra la sua Roma e il Barcellona nella gara valida per i quarti di finali d'andata di Women's2022/2023 . Il portiere rumeno è infatti stata protagonista di una parata incredibile sul colpo di testa super ravvicinato di Oshoala. Ecco il video.Roma - Barcellona, andata dei quarti di finale di Women's, è nella storia. Con 39.454 tifosi presenti allo stadio Olimpico, è la gara con più spettatori della storia del calcio femminile italiano. Una notte in ogni caso storica per le ...La partita Roma - Barcelona di Martedì 21 marzo in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara di andata dei quarti di finale della2022 - 2023 ROMA - Martedì 21 marzo, alle ore 21, allo Stadio Olimpico, la Roma di Alessandro Spugna affronterà il Barcelona nella gara di andata dei quarti di finale della ...