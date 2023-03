Women’s Champions, non basta l’Olimpico dei record: Roma sconfitta 1-0 dal Barcellona (Di mercoledì 22 marzo 2023) La partita con più spettatori della storia del calcio femminile in Italia premia la squadra più forte, ma testimonia la crescita dell’intero movimento tricolore. Di fronte ai 39.454 spettatori dell’Olimpico, la Roma di Spugna perde 1-0 tra i rimpianti contro il Barcellona nell’andata dei quarti di finale di Women’s Champions League. Una rete di Paralluelo condanna le giallorosse in una notte comunque indimenticabile per chi si è già regalato un posto tra le migliori otto in Europa all’esordio nel torneo. L’avvio di gioco, come da pronostico, è tutto a tinte blaugrana. Col 66% del possesso palla, la formazione spagnola fa valere lo strapotere fisico e tecnico. La Roma prova ad impostare dal basso, ma l’unico tiro del primo tempo è una conclusione di Greggi dalla lunga distanza che ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 marzo 2023) La partita con più spettatori della storia del calcio femminile in Italia premia la squadra più forte, ma testimonia la crescita dell’intero movimento tricolore. Di fronte ai 39.454 spettatori del, ladi Spugna perde 1-0 tra i rimpianti contro ilnell’andata dei quarti di finale diLeague. Una rete di Paralluelo condanna le giallorosse in una notte comunque indimenticabile per chi si è già regalato un posto tra le migliori otto in Europa all’esordio nel torneo. L’avvio di gioco, come da pronostico, è tutto a tinte blaugrana. Col 66% del possesso palla, la formazione spagnola fa valere lo strapotere fisico e tecnico. Laprova ad impostare dal basso, ma l’unico tiro del primo tempo è una conclusione di Greggi dalla lunga distanza che ...

Women's Champions League, la Roma sconfitta dal Barcellona (0 - 1): 39.454 spettatori all'Olimpico, è record per il calcio femminile ... La Roma femminile ha riempito le tribune per un appuntamento storico, i quarti di finale della Women's Champions League contro il Barcellona, considerata la squadra più forte al mondo. Con 39.454 spettatori all'Olimpico, è record per il calcio femminile italiano. Women's Champions League, Roma - Barcellona: miracolo di Ceaser sul colpo di testa di Oshoala (VIDEO) Vero e proprio miracolo di Camelia Ceasar nel match tra la sua Roma e il Barcellona nella gara valida per i quarti di finali d'andata di Women's Champions League 2022/2023. Il portiere rumeno è infatti stata protagonista di una parata incredibile sul colpo di testa super ravvicinato di Oshoala.