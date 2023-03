William visita truppe Gb in Polonia, 'siete difensori libertà' (Di mercoledì 22 marzo 2023) visita a sorpresa oggi del principe William, primogenito di re Carlo III ed erede al trono di casa Windsor, a un contingente britannico di stanza a Rzeszow, nel sud - est della Polonia, fra le ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023)a sorpresa oggi del principe, primogenito di re Carlo III ed erede al trono di casa Windsor, a un contingente britannico di stanza a Rzeszow, nel sud - est della, fra le ...

William visita truppe Gb in Polonia, 'siete difensori libertà' Visita a sorpresa oggi del principe William, primogenito di re Carlo III ed erede al trono di casa Windsor, a un contingente britannico di stanza a Rzeszow, nel sud - est della Polonia, fra le ...

Ucraina, principe William in Polonia Il principe William si è recato in Polonia mercoledì per una visita a sorpresa che ha sottolineato il sostegno del Regno Unito a una nazione in prima linea negli sforzi per aiutare i rifugiati ... Il principe William a sorpresa va dai soldati inglesi in Polonia Il principe William, con una visita inattesa, si è recato in Polonia nelle le basi militari di Rzeszow, vicino al confine con l'Ucraina, per «ringraziare personalmente le truppe britanniche e polacche ...