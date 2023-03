(Di mercoledì 22 marzo 2023) Unache inizia 100 anni fa. "Qui si fada tre generazioni", verrebbe da dire. Fabrizio Dell'Ariccia e sua moglie Emanuela si occupano dia Roma con passione e amore. "Mia nonna e poi mio papà facevano questo lavoro, che nel 1984 ho cominciato a fare anche io lavorando nel negozio di famiglia", racconta Fabrizio. "Abbiamo sempre cercato di anticipare, intercettare le esigenze e le richieste delle. Abbiamo spaziato dall'altaal fast fashion (allora si chiamava pronto), abbiamo vissuto l'epoca del mono brand ,del franchising per diversi anni, per cui la nostra formazione è stata a 360°", dice ancora. Fabrizio e sua moglie Emanuela visitano Londra, New York e Parigi, oltre tante altre città per conoscere le mode di tutto il Pianeta. "Questo ci ha formato e ...

White Mood: una storia fatta di donne all'insegna della moda. Ecco il successo planetario Il Tempo

Et voilà: arriva "White Mood", un multi brand di FAST fashion dove la moda si incrocia con un mondo pensato per le donne e fatto di donne, presenti al 90% in azienda su 50 persone solo cinque sono ...