Western Union sceglie l' Italia per il lancio dei nuovi concept store e hub in Europa

Roma, 22 mar. -(Adnkronos) - Western Union, leader globale nei servizi di trasferimento di denaro, ha scelto l'Italia per il lancio di una rete di nuovi concept store e hub di proprietà in Europa. Questo rappresenta un passo significativo nell'impegno dell'azienda per offrire un'esperienza premium e omnichannel ai propri clienti e per diventare uno sportello unico per nuovi servizi finanziari accessibili. I concept store e gli Hub rappresentano un investimento di Western Union per la sua presenza al dettaglio in Italia e in Europa, sostenendo allo stesso tempo i microimprenditori locali e l'inclusione finanziaria nelle comunità di ...

