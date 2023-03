Wanda Nara riprende Icardi alla guida della sua auto | che super macchina ha comprato

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Trae Maurosembra essere tornato davvero il sereno: la conferma nell’ultimo videoshowgirl.e Maurosono riusciti per l’ennesima volta a ricucire i loro rapporti e a tornare una coppia. Come noto, la showgirl argentina e l’ex bomber dell’Inter avevano deciso di separarsi (per l’ennesima volta) lo scorso anno. Stavolta sembrava davvero che la rottura potesse essere definitiva, dato cheaveva scoperto le prove del tradimento dell’attaccante argentino con l’attrice Eugenia China Suarez.è tornata insieme a Mauro– Credit Instagram– Grantennistoscana.itEppure, dopo mesi ...

La moglie di Mauro Icardi diventa conduttrice di uno degli show più famosi Il suo debutto alla conduzione è all'insegna del boom di ascoltidebutta come conduttrice e registra un grande successo in televisione. Il 20 marzo è andata in onda la prima puntata di MasterChef Argentina , condotto quest'anno dalla moglie di Mauro ...Tags: ex simona ventura giovanni terzi sifb simona ventura simona ventura e giovanni terzi simona ventura matrimonio Articolo precedentedebutta come conduttrice di Masterchef Argentina e ...Commenta per primoe Mauro Icardi di nuovo insieme, riuniti dalla... pasta! Nuovo capitolo nell'infinito tormentone tra l'attaccante argentino, rinato al Galatasaray (dove si trova in prestito dal PSG ) e la ...

Wanda Nara, Masterchef fa il boom di ascolti e Icardi guarda tutto in tv Tuttosport

Nuovi problemi per Wanda Nara e Mauro Icardi. Candela Lecce, un'influencer argentina, ha accusato il calciatore del Galatasaray di molestie e violenze psicologiche. Stando a quanto dichiarato dalla ...Nonostante l'addio alla Serie A di Mauro Icardi, sia l'ex interista che l'agente del giocatore, Wanda Nara, rimangono stabilmente in prima pagina. Sia perchè l'attaccante argentino ha vissuto una ...