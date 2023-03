Von der Leyen a rapporto sui migranti: le soluzioni dell'Italia sul tavolo Ue (Di mercoledì 22 marzo 2023) Un vertice che porrà un accento sulla competitività e la strategia di rilancio industriale e commerciale dell'Ue quello che si apre a Bruxelles. Di nuovo al centro il tema dell'Ucraina e interverrà - da remoto - per l'ottava volta in un Consiglio europeo il presidente Zelensky, con l'inserimento dell'invio di un milione di munizioni a Kiev dal Fondo europeo per la pace, gli accordi commerciali con i paesi terzi, mentre il capitolo migrazione non avrà nuove conclusioni o discussioni ma i leader, e l'Italia in primis, ascolteranno con attenzione le parole della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, sulle misure introdotte su impulso politico dei Ventisette nel vertice di febbraio. Ci potrebbe essere un piccolo giro di tavolo ma ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Un vertice che porrà un accento sulla competitività e la strategia di rilancio industriale e commerciale'Ue quello che si apre a Bruxelles. Di nuovo al centro il tema'Ucraina e interverrà - da remoto - per l'ottava volta in un Consiglio europeo il presidente Zelensky, con l'inserimento'invio di un milione di munizioni a Kiev dal Fondo europeo per la pace, gli accordi commerciali con i paesi terzi, mentre il capitolo migrazione non avrà nuove conclusioni o discussioni ma i leader, e l'in primis, ascolteranno con attenzione le parolea presidentea Commissione, Ursula von der, sulle misure introdotte su impulso politico dei Ventisette nel vertice di febbraio. Ci potrebbe essere un piccolo giro dima ...

