“Volto pagina”: Antonino Spinalbese e le frasi su Instagram che non lasciano dubbi (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Tourne la page”: a queste parole (“Volto pagina”) Antonino Spinalbese ha accompagnato su Instagram uno scatto in bianco e nero, in cui è ritratto con un’espressione assorta e pensierosa. Il post ha scatenato tantissimi commenti da parte degli utenti, che hanno pensato a un riferimento velato a Ginevra Lamborghini, con la quale aveva intrecciato una liason amorosa durante la loro permanenza nella Casa del GF Vip. Antonino Spinalbese volta pagina: i commenti su Instagram Sembrano non esserci più dubbi sulla liason di Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, ormai decisamente archiviata per l’hair stylist. Lo ha comunicato al mondo con il suo ultimo post – un po’ criptico a dire il ... Leggi su dilei (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Tourne la page”: a queste parole (“”)ha accompagnato suuno scatto in bianco e nero, in cui è ritratto con un’espressione assorta e pensierosa. Il post ha scatenato tantissimi commenti da parte degli utenti, che hanno pensato a un riferimento velato a Ginevra Lamborghini, con la quale aveva intrecciato una liason amorosa durante la loro permanenza nella Casa del GF Vip.volta: i commenti suSembrano non esserci piùsulla liason die Ginevra Lamborghini, ormai decisamente archiviata per l’hair stylist. Lo ha comunicato al mondo con il suo ultimo post – un po’ criptico a dire il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Gf Vip, Antonino dopo Ginevra: 'Volto pagina, sono accadute delle cose che...' - Sophie33705884 : @gineanto Per me lei ha risposto al post e alla storia volto pagina di Antonino e quindi ha messo la storia come a… - Sophie33705884 : @gineanto Esatto, lui ha detto volto pagina e lei si è lasciata alle spalle la Porsche - glooit : Antonino Spinalbese: “Volto pagina”. È definitivamente finita con Ginevra Lamborghini? leggi su Gloo… - antennatre : MIRA | SCHIFF IN TRIBUNALE: «SHOCK RIVIVERE QUEL MOMENTO MA ORA VOLTO PAGINA» -