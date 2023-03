Volta Catalunya | Evenepoel batte Roglic in salita Ancora bene Ciccone | 3°

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : CHE IMPRESA DI CICCONE! ?? Il ciclista della Trek-Segafredo vince la 2ª tappa della Volta a Catalunya: l'azzurro a… - XOO_Cycling : Volta Ciclista a Catalunya 2023: Stage 3 standings - XOO_Cycling : Volta Ciclista a Catalunya 2023: Stage 3 standings - SpazioCiclismo : Dopo tre tappe e altrettanti podi ciascuno, con una vittoria a testa, Remco Evenepoel e Primoz Roglic sono nello st… - Eurosport_IT : Che acuto del Campione del Mondo! ?? #VoltaCatalunya102 | #Evenepoel | #EurosportCICLISMO -

Remco Evenepoel ha vinto la terza tappa della, 180 km e traguardo in salita a La Molina. Il 23enne belga della Soudal Quick Step ha avuto la meglio su Primoz Roglic, con il quale si era avvantaggiato nella parte finale. Ancora ...Remco Evenepoel trionfa al termine della terza tappa della2023: ecco i risultati e la classifica della frazione odierna della corsa catalana con l'ordine di arrivo di oggi. Spettacolo puro sulla salita finale, in cui esplode la corsa. Van ......9 luglio GP GRAN BRETAGNA (Silverstone) - 6 agosto GP AUSTRIA (Spielberg) - 20 agosto GP(... Adesso in Moto GP dipendi ogniun pò di più dalla moto perché è entrata in gioco l' ...

LIVE Volta a Catalunya 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel batte Roglic in volata! Ciccone si piazza al terzo posto OA Sport

Remco Evenepoel ha vinto la terza tappa della Volta Catalunya, 180 km e traguardo in salita a La Molina. Il 23enne belga della Soudal Quick Step ha avuto la meglio su Primoz Roglic, con il quale si ...Remco Evenepoel trionfa al termine della terza tappa della Volta a Catalunya 2023: ecco i risultati e la classifica della frazione odierna della corsa catalana con l’ordine di arrivo di oggi.