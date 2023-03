Volta a Catalunya, Giulio Ciccone: “Non ero in grado di seguire Evenepoel e Roglic, erano su un altro livello” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Giulio Ciccone continua a essere grande protagonista alla Volta a Catalunya 2023. Dopo la spettacolare vittoria conquistata ieri, battendo Primoz Roglic e Remco Evenepoel in uno sprint in salita, il 28enne ha chiuso la terza frazione in terza posizione, anche se è non riuscito a seguire i due grandi avversari in terra iberica (il Campione del Mondo si è imposo di misura sul belga con 13” di margine sul nostro portacolori). L’alfiere della Trek Segafredo conserva il terzo posto in classifica generale con un ritardo di 19 secondi dallo sloveno. Giulio Ciccone ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Spaziociclismo:“È stata una tappa molto veloce fin dall’inizio. È stata anche una tappa molto dura, quasi 4000 metri di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023)continua a essere grande protagonista alla2023. Dopo la spettacolare vittoria conquistata ieri, battendo Primoze Remcoin uno sprint in salita, il 28enne ha chiuso la terza frazione in terza posizione, anche se è non riuscito ai due grandi avversari in terra iberica (il Campione del Mondo si è imposo di misura sul belga con 13” di margine sul nostro portacolori). L’alfiere della Trek Segafredo conserva il terzo posto in classifica generale con un ritardo di 19 secondi dallo sloveno.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Spaziociclismo:“È stata una tappa molto veloce fin dall’inizio. È stata anche una tappa molto dura, quasi 4000 metri di ...

