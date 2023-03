Volta a Catalunya 2023 | Remco Evenepoel batte Primoz Roglic in salita | terzo Giulio Ciccone

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Primo vero scontro diretto in attesa del Giro d’Italia: il Round 1, nella terza tappa della, se lo aggiudica un superche distrugge la resistenza diina La Molina. Per lo sloveno la consolazione di conservare, anche se a parimerito, la maglia di leader della classifica generale. Sette corridori in fuga nella prima fase di gara: Simone Petilli (Intermarché-Circus-Wanty), Filippo Zana (Jayco-AlUla), Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Maxim Van Gils (Lotto Dstny), Guillaume Martin (Cofidis), Niklas Eg (Uno-X Pro Cycling Team) e Jefferson Alveiro Cepeda (Caja Rural-Seguros). Il gruppo però ha gestito al meglio e, in vista del finale, ha alzato il ritmo andando a riprenderli ad uno ad uno. ...