Volley: Scandicci supera il THY e vola in finale di CEV Cup! Zhu e Antropova illuminano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Missione compiuta per la Savino del Bene Scandicci. Dopo la schiacciante vittoria dell’andata, le toscane centrano i due set necessari nel ritorno della semifinale contro il THY Istanbul qualificandosi così per l’atto conclusivo della seconda competizione europea per importanza. Il punteggio finale dice 3-2 (25-21, 18-25, 26-24, 23-25, 15-10) in favore delle turche che si impongono al tie-break ma a risultato già acquisito. Il risultato è importantissimo per la società di Scandicci che raggiunge la seconda finale europea della sua giovane storia, dopo quella vinta lo scorso anno in Challenge Cup contro l’Haris Tenerife. Per conoscere il nome dell’avversaria contro cui andrà a caccia del secondo titolo internazionale la squadra italiana dovrà attendere il verdetto del derby rumeno di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) Missione compiuta per la Savino del Bene. Dopo la schiacciante vittoria dell’andata, le toscane centrano i due set necessari nel ritorno della semicontro il THY Istanbul qualificandosi così per l’atto conclusivo della seconda competizione europea per importanza. Il punteggiodice 3-2 (25-21, 18-25, 26-24, 23-25, 15-10) in favore delle turche che si impongono al tie-break ma a risultato già acquisito. Il risultato è importantissimo per la società diche raggiunge la secondaeuropea della sua giovane storia, dopo quella vinta lo scorso anno in Challenge Cup contro l’Haris Tenerife. Per conoscere il nome dell’avversaria contro cui andrà a caccia del secondo titolo internazionale la squadra italiana dovrà attendere il verdetto del derby rumeno di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _ITALIACHEVINCE : Volley: Scandicci supera il THY e vola in finale di CEV Cup! Zhu e Antropova illuminano - - sportface2016 : #CevCup femminile 2022/2023: Scandicci perde 3-2 ma è qualificata per la finale - DurjaszB : RT @LegaVolleyFem: ????????? #Coppeeuropee @76Chieri, una gara per la storia! @ImocoVolley cerca l'impresa, @IGOR_Volley e @SDBVolley conferme… - VolleyDeity : RT @LegaVolleyFem: ????????? #Coppeeuropee @76Chieri, una gara per la storia! @ImocoVolley cerca l'impresa, @IGOR_Volley e @SDBVolley conferme… - SDBVolley : RT @LegaVolleyFem: ????????? #Coppeeuropee @76Chieri, una gara per la storia! @ImocoVolley cerca l'impresa, @IGOR_Volley e @SDBVolley conferme… -