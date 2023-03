Volley femminile, Novara tra le quattro grandi d’Europa: Stoccarda ko, Zanzare in semifinale di Champions League (Di mercoledì 22 marzo 2023) Novara si è qualificata alle semifinali della Champions League 2023 di Volley femminile. Le piemontesi erano reduci dal successo per 3-1 ottenuto sul campo di Stoccarda la scorsa settimana e di fronte al proprio pubblico del PalaIgor, in occasione del ritorno dei quarti di finale, avevano bisogno di conquistare almeno due set per guadagnarsi il diritto di proseguire il proprio cammino nella massima competizione europea. Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno giganteggiato nei primi due parziali e hanno chiuso prontamente i conti contro la formazione tedesca, meritandosi l’ingresso tra le quattro grandi d’Europa. A qualificazione acquisita si è comunque continuato a giocare e Novara ha vinto la partita per 3-0 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023)si è qualificata alle semifinali della2023 di. Le piemontesi erano reduci dal successo per 3-1 ottenuto sul campo dila scorsa settimana e di fronte al proprio pubblico del PalaIgor, in occasione del ritorno dei quarti di finale, avevano bisogno di conquistare almeno due set per guadagnarsi il diritto di proseguire il proprio cammino nella massima competizione europea. Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno giganteggiato nei primi due parziali e hanno chiuso prontamente i conti contro la formazione tedesca, meritandosi l’ingresso tra le. A qualificazione acquisita si è comunque continuato a giocare eha vinto la partita per 3-0 ...

