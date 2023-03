Volley Femminile- La Todosport vince tre a zero in Coppa Calabria. Ora la Final Four di Paola (Di mercoledì 22 marzo 2023) Todosport Vibo Valentia 3 – GM Volley 2000 0 Progressione set: 25/18 – 25/13 – 25/23 Todosport: Montalbano, Massara, La Gamba,Sorrenti, Flores, Dodaro, De Luca, Lo Bianco ( L2 ), Malerba, Buonfiglio ( L1 ), Vinci D. GM Volley 2000: Gagliardi ( L1), Marsico, Altomare, Grandi, Tuoto, Di Fino, Mastroianni Arbitri: Antonino Richichi di Vibo Valentia Vibo Valentia. La Todosport vince nettamente contro la GM Volley e vola alla Final Four di Coppa Calabria che si giocherà a Paola. Una partita segnata sin dall’inizio, con la squadra avversaria arrivata a Vibo Valentia con sette atlete che nulla hanno potuto contro le vibonesi. Anche la Todo è scesa in campo a ranghi ridotti, vista la scelta ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 22 marzo 2023)Vibo Valentia 3 – GM2000 0 Progressione set: 25/18 – 25/13 – 25/23: Montalbano, Massara, La Gamba,Sorrenti, Flores, Dodaro, De Luca, Lo Bianco ( L2 ), Malerba, Buonfiglio ( L1 ), Vinci D. GM2000: Gagliardi ( L1), Marsico, Altomare, Grandi, Tuoto, Di Fino, Mastroianni Arbitri: Antonino Richichi di Vibo Valentia Vibo Valentia. Lanettamente contro la GMe vola alladiche si giocherà a. Una partita segnata sin dall’inizio, con la squadra avversaria arrivata a Vibo Valentia con sette atlete che nulla hanno potuto contro le vibonesi. Anche la Todo è scesa in campo a ranghi ridotti, vista la scelta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StampaNovara : Volley femminile, missione compiuta: la Igor batte Stoccarda e vola in semifinale di Champions - pierogiannico : RT @tvdellosport: ???????????? ???????????????????? Grandissima prova della Reale Mutua Fenera Chieri che nella gara di ritorno della finale di Cev Chall… - OA_Sport : Volley femminile, Novara tra le quattro grandi d’Europa: Stoccarda ko, Zanzare in semifinale di Champions League - - mmkhufu : E comunque oggi 3 obbiettivi su 3 nelle coppe europee di volley femminile. ?????? - sportface2016 : #Novara implacabile: rifila 3-0 allo #Stoccarda e vola in semifinale di #ChampionsLeague #Volleyball -