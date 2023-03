Volley femminile, Chieri vince la Challenge Cup! Primo storico trionfo europeo per le piemontesi (Di mercoledì 22 marzo 2023) Chieri ha vinto la Challenge Cup 2022-2023 di Volley femminile. La formazione piemontese ha conquistato il terzo trofeo europeo per importanza (dopo Champions League e CEV Cup), aprendo la propria bacheca per accogliere il Primo trionfo internazionale della storia, giunto dopo una spettacolare cavalcata all’esordio assoluto in competizioni al di fuori del Bel Paese. La quinta forza della Serie A1 è stata impeccabile nell’atto conclusivo contro il Lugoj, dopo che nei turni precedenti aveva surclassato Gacko (doppio 3-0), Legionowo (doppio 3-0), Panathinaikos (successo al tie-break al ritorno dopo il 3-0 dell’andata), Sliedrecht (3-0 e 3-1) e Suhl (3-0 e 3-1). Dopo la vittoria casalinga per 3-0 maturata settimana scorsa a Torino nella Finale d’andata, al sestetto guidato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023)ha vinto laCup 2022-2023 di. La formazione piemontese ha conquistato il terzo trofeoper importanza (dopo Champions League e CEV Cup), aprendo la propria bacheca per accogliere ilinternazionale della storia, giunto dopo una spettacolare cavalcata all’esordio assoluto in competizioni al di fuori del Bel Paese. La quinta forza della Serie A1 è stata impeccabile nell’atto conclusivo contro il Lugoj, dopo che nei turni precedenti aveva surclassato Gacko (doppio 3-0), Legionowo (doppio 3-0), Panathinaikos (successo al tie-break al ritorno dopo il 3-0 dell’andata), Sliedrecht (3-0 e 3-1) e Suhl (3-0 e 3-1). Dopo la vittoria casalinga per 3-0 maturata settimana scorsa a Torino nella Finale d’andata, al sestetto guidato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #CevCup femminile 2022/2023: Scandicci perde 3-2 ma è qualificata per la finale - OA_Sport : Volley femminile, Chieri vince la Challenge Cup! Primo storico trionfo europeo per le piemontesi - - sportface2016 : #Volley femminile, #ChallengeCup 2023: meravigliosa #Chieri, batte il #Lugoj e conquista il titolo - zazoomblog : LIVE – Lugoj-Chieri 2-0: ritorno finale Challenge Cup femminile 2023 volley in DIRETTA - #Lugoj-Chieri #ritorno… - ilnonnosimpson : RT @tvdellosport: ????????????, ?????? ???????? ???????????? ???? ?????????? ?????? ???? ?????????????? ?????????????????? Tra pochissimo su Sportitalia C.S.M. Lugoj-Reale Mutua Fener… -