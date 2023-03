Viva Rai2 | la gag tra Fiorello e Tommaso Stanzani finisce male | la furia di Tommaso Zorzi

Leggi su tag24

(Di mercoledì 22 marzo 2023)contro Tommazo. Questa mattina è andata in onda come di consueto una nuova puntata di. Lo show dista registrando ascolti record da settimane, un dato importante che ha permesso alla Rai di conquistare la leadership della fascia che in precedenza non aveva. Anche su Raiplay la trasmissione ha registrato ... TAG24.