Vittorio Sgarbi | le figlie lo difendono | “Nessuna offesa | è il suo modo di scherzare Papà passa da str**zo ma non lo è”

"Ma no che non mi sono offesa, è il nostro modo di scherzare, dai. Certo, detta in tv alle tre di pomeriggio magari non era una battuta tanto adatta, gli è uscita un po' male. Papà non è così tremendo, ma quando c'è da parlare si infervora e non ne azzecca una". Così Evelina, 22 anni, difende il padre Vittorio Sgarbi dopo le polemiche suscitate dalla frase da lui pronunciata in diretta a Domenica In con Mara Venier che si era subito dissociata. Il critico d'arte – attuale sottosegretario del governo Meloni alla Cultura – è stato infatti tra gli ospiti della puntata dedicata alla Festa del Papà assieme alle sue figlie Evelina e Alba e ad un certo punto si è lasciato andare ad un'uscita infelice: "Tu di che anno sei Evelina? Del 1999, vero?", ha detto.

